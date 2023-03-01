"حياة كريمة" تبحث شكوى أهالى قرية الحجز قبلى فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

بحثت وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان شكوى أهالى قرية الحجز قبلى "المحاميد" بمركز إدفو، لتضررهم من بطء وتوقف تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحى، وذلك للوقوف على الأسباب وإعداد تقرير ميدانى مفصل وعرضه على المحافظ لإيجاد الحلول المناسبة، لرفع نسب التنفيذ بهذا المشروع الحيوى الذى سوف يخدم 21 ألف مواطن من أهالى القرية الرئيسية وتوابعها بإجمالى 10 قرية فرعية ونجع.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة والتعاون بين الجهات المعنية لتلافى الملاحظات والمشكلات أولاً بأول، بجانب الالتزام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشىء لأصله مع استبعاد واستبدال المقاولين المقصرين لضمان دفع معدلات الإنجاز والانتهاء من جميع مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" فى مواعيدها المحددة.

ومن جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان، أنه تفقد قرية الحجز قبلى وتم عقد اجتماع تنسيقى بحضور مسئولى وممثلى الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المقاولون العرب ، وأيضاً أعضاء لجنة تنمية القرية ، مشيراً إلى أنه خلال الإجتماع تم مناقشة أوجه القصور والقيام بالمعاينة الميدانية لرصد الملاحظات وبحث مختلف الأسباب الفنية والمادية الخاصة بمشروع توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى، أنه تم أيضاً تفقد مشروعات رفع كفاءة مكتب بريد نجع هلال ، وإنشاء مركز شباب النصراب ، وتطوير مدرسة حامد نادى الإبتدائية ومدرسة نجع هلال الإعداديه ، وأيضاً مشروع إحلال وتجديد مدرسة نجع النصراب الإبتدائيه ، ومشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقريه وتوابعها وذلك بنسب تنفيذ 100 % لكل مشروع ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى بنسبة 99 % لكل منهما ، فضلاً عن تفقد مشروع إحلال وتحديد وحدة الإسعاف بنسبة 90 %.