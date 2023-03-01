كشف ملابسات واقعة مقتل شخص بالوادى الجديد وضبط المتهم

كتب إيهاب المهندس

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفرافرة، بمديرية أمن الوادى الجديد، بالعثور على جثة أحد الأشخاص بالمنطقة الصحراوية بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الوادى الجديد أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المتوفى (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بسابقة إتفاق المجنى عليه معه على شراء بندقية آلية مقابل مبلغ مالى (قام المجنى عليه بدفعه له) إلا أنه لم يقم بإحضارها ومع إلحاح المجنى عليه قام باستدراجه للمنطقة محل العثور ، ولدى وصولهما تعدى عليه بالضرب بعصى خشبية ثم قام بالتعدى عليه بقطعة حجرية على الرأس فأودى بحياته واستولى منه على هاتفه المحمول.