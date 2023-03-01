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قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمركز ومدينة بنى سويف اليوم وغدًا

الأربعاء، 01 مارس 2023 09:00 ص
قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمركز ومدينة بنى سويف اليوم وغدًا انقطاع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف ـ هانى فتحى

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه قد تقرر فصل التيار عن عدد من المناطق والشوارع والأحياء بمركز ومدينة بنى سويف، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، اعتباراً من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرًا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التى تخدم تلك المناطق.

وبحسب بيان القطاع، سيتم قطع الكهرباء اليوم الأربعاء "1 مارس" عن مناطق "محطة كارجاز، التشييد والبناء، مديرية الطب البيطرى - التنمية الريفية، عزبة أبو بكر، منطقة بلبل، التلقيح الصناعى"، وغدا الخميس "2 مارس" عن مناطق "عبد السلام عارف من طريق السادات، أمام أبراج الأوقاف، شركة هرايكو، مساكن حوض الدلالة، مكتب الصحة بالغمراوي".

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار "بشكل مؤقت" لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.


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