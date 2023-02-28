فصل التيار الكهربائى عن قرية القمانة بنجع حمادي 4 ساعات اليوم

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال قنا، عن فصل التيار الكهربائي عن قرية القمانة التابعة للمركز، وذلك لأعمال الصيانة بالمغذي الرئيسي للقرية.



وأوضحت الوحدة المحلية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 5 صباحًا وحتى 9 صباحًا، منوه أنه على المواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بتلك المنطقة، تدبير احتياجاتهم خلال فترة فصل التيار الكهربائي.



وأشارت الوحدة المحلية، إلى أن أعمال الصيانة بالمغذي ستتم في المواعيد المقررة وعودة التيار فور الانتهاء من الصيانة، مضيفة أن الوحدة المحلية تعلن بشكل مستمر عن مواعيد انقطاع المياه أو التيار الكهربائي عبر صفحتها حتى يستثني للمواطنين معرفة المواعيد وتدبير احتياجاتهم.











