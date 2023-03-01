ضبط مخزنين والتحفظ على طنى أعلاف خلال حملات تموينية بمركز أبو قرقاص

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل الوحدة المحلية بمركز أبوقرقاص بالمنيا، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف المتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقال رئيس المركز تاج جلال، إن الحملات أسفرت عن ضبط مخزنين والتحفظ على طنى أعلاف بدون فواتير، كما تم طرح 6 طن أرز ومكرونة وزيت بمعرض السلع الغذائية "أهلاً رمضان " بشارع الجمهورية بالمركز، وذلك بهدف البيع بسعر مخفض لمحاربة الغلاء والقضاء على احتكار المواد الغذائية، كما شدد رئيس المركز على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز على تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكرى السلع الغذائية، بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.