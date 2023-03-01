اليوم السابع
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صندوق تطوير التعليم: 160 منحة دراسية للشباب والمرأة

الأربعاء، 01 مارس 2023 10:26 ص
صندوق تطوير التعليم: 160 منحة دراسية للشباب والمرأة توقيع البروتوكول
كتب محمود طه حسين

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أعلن الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، لرعاية ودعم بعض الطلاب الأكثر احتياجًا من المدرسة الثانوية الفنية بالقاهرة التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الدولية أحد مشروعات الصندوق، وإطلاق مبادرة «مواطن منتج.. عقل مستنير» للتدريب والتأهيل.
 
وأضاف في - البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن بروتوكول التعاون مدته ثلاث سنوات ويشمل تقديم 40 منحة دراسية للطلاب الأكثر احتياجًا ودعمهم ماليًا، بإلاضافة إلى إتاحة المجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق للتدريب والتشغيل، حيث سيتم تشجيع الشباب والسيدات للتدريب على الحرف والمهن وتمكين المرأة المعيلة والشباب، وتقديم 160 منحة دراسية للشباب الراغب في التعليم الفني بمجالات التكنولوجيا التطبيقية، وتمكين المرأة المعيلة والشباب. 
 
وأوضح «الحيوي» أن البروتوكول يتضمن إتاحة كافة مقومات الكليات لعقد التدريبات حيث تختار مؤسسة مصر الخير الطلاب والأسر والشباب الذين سيتم تدريبهم، لافتا إلى أن الهدف من هذا البروتوكول هو دعم وتشجيع التعليم الفني باعتباره أحد التوجهات الرئيسية للدولة المصرية، إلى جانب إتاحة فرص عمل للشباب والسيدات، كما تلتزم مؤسسة مصر الخير وفق هذا البروتوكول بتوفير قواعد بيانات للفئات المستهدفة والتوعية بالمبادرة في المحافظات وتقديمها لصندوق تطوير التعليم للدراسة والاعتماد، على أن يقدم الصندوق مقوماته متمثلة في الجامعات والمعامل والورش، وكوادره الأكاديمية لإعداد وتقديم برامج التدريب والتوعية.
 
من جانبه قال د. محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن قطاع التعليم بالمؤسسة يعمل بشكل ممنهج ومدروس لتقديم الخدمات التعليمية المتميزة خاصة في مجال التعليم الفني، وهو ما ينطبق على بروتوكول التعاون مع صندوق تطوير التعليم حيث سيتم بموجبه توفير منح دراسية لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتقديم برامج تدريبية وتوعوية قصيرة ومتوسطة المدى في صورة دبلومة، بهدف تطوير وتنمية قدرات الطلاب مما ينعكس إيجابًا على المجتمع.
 
وأضاف أن هذه المنح ستقدم للطلاب المتميزين في التعليم، والحاصلين على مجموع درجات متقدم في المرحلة الإعدادية، حيث تقوم مؤسسة مصر الخير بتوفير المنحة الدراسة للطلاب ورعايتهم بالتعاون مع المدارس الفنية التابعة لصندوق تطوير التعليم، على أن يتم التطبيق اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2023 / 2024.
 
وفي ذات السياق أكد د. صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، أن البروتوكول يتضمن أيضا منحًا يستفيد منها بشكل خاص في مجالات التدريب والتمكين الاقتصادى فئات ذوي العزيمة وأسرهم، والمرأة المعيلة سعيًا لتوفير حياة كريمة لهذه الفئات، وبالنسبة للمنح الدراسية تهدف إلى إتاحة فرص تعليمية للالتحاق بالدراسة فى المدارس الفنية بعد المرحلة الإعدادية، ويأتي هذا في إطار مبادرة متكاملة لتطوير قدرات المجتمع وربط مخرجات المبادرة مع سوق العمل لتوفير فرص العمل للمتدربين.
 
حضر مراسم توقيع بروتوكول التعاون د. أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، د. محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، د. صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، د. محمد عبد الرحمن رئيس جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وعمداء كليات الجامعة.

التربية والتعليم

مؤسسة مصر الخير

اخبار مصر

منح صندوق تطوير التعليم



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