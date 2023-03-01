صحيفة: وزير صحة بريطانيا الأسبق رفض نصيحة اختبار نزلاء الرعاية وقت الوباء

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن مات هانكوك، وزير الصحة البريطانى الأسبق، يحارب مزاعم بأنه رفض نصيحة كبار الخبراء عندما كان فى منصبه وقت انتشار وباء كورونا، لإجراء اختبارات لجميع الأشخاص الذين يذهبون إلى دور الرعاية الإنجليزية.

وتستند المزاعم إلى أكثر من 100 ألف رسالة على تطبيق "واتس اب" للرسائل، حصلت عليها صحيفة "ديلي تليجراف" لإلقاء نظرة ثاقبة على الطريقة التي عملت بها حكومة بوريس جونسون في ذروة الوباء.

لكن المتحدث باسم هانكوك قال إن التقرير كان "خاطئًا تمامًا" ، وأصر على أنه قيل له إنه "ليس من الممكن حاليًا" إجراء الاختبارات.

وأوضحت الصحيفة أن الخلاف الحاسم يدور حول سلسلة من الرسائل بين هانكوك ومساعده آلان نيكسون، حول إجراء الاختبارات للزائرين لدور الرعاية.

ويقال إن كبير المسئولين الطبيين البروفيسور كريس ويتي أخبر وزير الصحة آنذاك في أبريل 2020 أنه يجب إجراء اختبار "لجميع الأشخاص الذين يذهبون إلى دور الرعاية". في إحدى الرسائل بتاريخ 14 أبريل ، وصفها هانكوك بأنها "خطوة إيجابية واضحة".

لكنه أرسل رسالة لاحقًا إلى مساعده: "أخبرني ما إذا كنت مخطئًا ولكنني أفضل ترك الأمر والالتزام فقط بالاختبارات وعزل جميع الأشخاص الذين يتلقون الرعاية من المستشفى. لا أعتقد أن التزام المجتمع يضيف أي شيء ويؤدي إلى الارتباك ".

واتهم المتحدث باسم هانكوك صحيفة "تليجراف" بإنها "تلاعبت" برسائل لتجاهل الحقيقة الحاسمة المتمثلة في أن المساعد لم يحضر أي اجتماع.

وقال إن هانكوك قد عقد أيضًا اجتماعًا تشغيليًا بشأن تقديم الاختبارات لدور الرعاية في 14 أبريل "حيث تم نصحه بأنه ليس من الممكن حاليًا اختبار كل شخص يدخل دور الرعاية ، وهو ما قبله أيضًا".

وقال المتحدث: "مات خلص إلى أن اختبار الأشخاص الذين يغادرون المستشفى إلى دور الرعاية يجب أن تكون له الأولوية بسبب ارتفاع مخاطر انتقال العدوى ، حيث لم يكن من الممكن أن يتم إخضاع كل شخص يذهب إلى دور الرعاية للاختبار".

لكن صحيفة "التليجراف" تؤكد أن النصوص نُشرت بالكامل. وقالت المصادر إنها "تشعر بالدهشة" من الإيحاء بأن الرسائل تم التلاعب بها.