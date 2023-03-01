"صحة الإسماعيلية" تنظم ندوات تثقيفية للحفاظ على الفم والأسنان

نظمت إداره الأسنان بمديرية الصحة ب الإسماعيلية ندوات تثقيفية للحفاظ والعناية بصحة الفم والأسنان على مدار يومين بالعيادة النفسية بالإسماعيلية تستهدف توعية المترددين والطاقم الطبى .

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بزيادة حملات التوعيه للحفاظ على صحه الفم والأسنان.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن هذه الندوات تأتى فى إطار "مبادرة صحة الفم والأسنان" والتى قامت بها إدارة الأسنان بمديرية صحة الإسماعيلية.

واستهدفت الكشف المبكر على الأطفال والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنه باجمالى 1707 مواطنين من خلال 191 ندوة توعية .

واوضحت الدكتورة أسماء مأمون مدير إدارة الأسنان بمديرية الصحة بالإسماعيلية أن الندوات تناولت أهمية العناية بصحة الفم والأسنان والمشاكل التى تصيب مفصل الفك وأبرز الأمراض التى تصيب اللَثه والفم نتيجة إهمال نظافة الفم والأسنان وضرورة التواصل بين المريض وطبيب الأسنان فى حاله وجود أمراض مزمنة .

حاضرت فى الندوة دكتورة سالى محمد عادل، دكتورة آيه رجب السيد ،دكتورة ساره شاكر الجزار بإدارة الأسنان بمديرية صحة الإسماعيلية .