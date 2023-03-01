طلاب من أجل مصر تنظم ندوة "الشباب والتصدى لفكر الإلحاد" بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الداعية الإسلامى الدكتور محمد داوود فى ندوة عن "الشباب والتصدى لفكر الإلحاد"، وأكد أن الجامعة تضع نصب عينها تحصين أبنائها من الأفكار والدعاوى الهدامةالتى تؤثر بالسلب فى تكوينهم النفسى والسلوكى وأن اكتمال العملية التعليمية مشروطا ببناء شباباً سويّاً .

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة فى لقاءه مع الدكتور محمد داوود أستاذ اللغويات والداعية الإسلامى الكبير؛ على أهمية دوره التنويرى ومساعيه لتثقيف الشباب، وتصحيح الأفكار المغلوطة، مشيرا إلى أن جامعة قناة السويس حريصة على التواصل مع أبنائها الطلاب والطالبات من خلال مثل تلك الندوات التوعوية والتى تقيم جسورا للتواصل، وتابع أن ندوة اليوم تهدف لفتح باب المناقشات البناءة للتوعية ضد الإلحاد بين الشباب.

الندوة نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر.

وقد تناول الدكتور محمد داوود- الداعية الإسلامى الكبير وأستاذ اللغويات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية -استفسارات الشباب وتساؤلاتهم، مؤكدا أن الحوار الفكرى بين الحق والباطل، وبين الشر والخير هو سنة الكون منذ بداية الخلق، والمنطقة الإسلامية والعربية تقع تحت تأثير الحرب الفكرية، والتشكيك فى ثوابت الدين والأخلاق، وهى حرب أقوى من حروب القنابل والأسلحة، فهى تهدم هوية الإنسان والشباب، وتابع أن من هذه الحروب موجة الإلحاد التى تغذى بفكر لا تتم مراجعته من علماء الدين ورجاله، وتستهدف شبابنا وأبناءنا.

وعرف الدكتور محمد داوود الإلحاد بأنه إنكار وجود إله، وأصحابه يقولون ( إلهى هو العقل، وقرآنى هو العلم )...ونحن نرد على ذلك بان القرآن الكريم اشتمل على 1260 سؤال للعقل البشرى، فالعقل فى القرآن مخلوق ووسيلة تخطأ وتصيب، والعقاد قال فى كتاباته "التفكير فريضة قرآنية"، وخطاب القرآن للعقل بأن يفكر فى خالقه " قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق "، فالدين يجيب عن سؤال كيف، والعلم يجيب عن سؤال لماذا، وأضاف أن أول أى القرآن " اقرأ وربك الأكرم"، متابعا أن لفظ الأكرم ذكر فى هذه الآية فقط فى القرآن، وهو يعنى أن جزاء الله المتميز والمتفرد يكون على العلم، وتكليف الله للإنسان بالعلم وليس بالعبادة.

وأشار إلى أن الباحثين والعلماء لما بحثوا فى القرآن الكريم خرجوا بنتيجة أن القرآن هو أكثر الكتب التى تناولت حقائق الكون، وأنها لم تتصادم أبدا مع الحقائق العلمية التى توصل إليها العلم الحديث، فيتطابق بذلك المنظور فى الكون مع الكتاب المسطور.

وأضاف الدكتور محمد داوود أن العقل البشرى غير صالح لمنطقة الغيب؛ فالجنة والنار والملائكة والجن كلها غيبيات لا تخضع للقياس؛ فمصدر المعرفة فى الغيب هو عالم الغيب.

واستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة الدكتور محمد داوود أستاذ اللغويات والداعية الإسلامى الكبير صباح اليوم؛ مرحبا به ومثنيا على دوره التنويرى ومساعيه لتثقيف الشباب، وتصحيح الأفكار المغلوطة الهدامة، مشيرا إلى أن جامعة قناة السويس حريصة على التواصل مع أبنائها الطلاب والطالبات من خلال مثل تلك الندوات التوعوية والتى تقيم جسورا للتواصل، وتابع أن ندوة اليوم تهدف لفتح باب المناقشات البناءة للتوعية ضد الإلحاد بين الشباب.

أقيمت الندوة بإشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية.