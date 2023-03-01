شركة فايزر تستعد لطرح لقاح فيروس المخلوى التنفسى بدعم من "FDA"

كتبت أمل علام

أوصت لجنة من المستشارين الخارجيين لهيئة الأدوية والأغذية الأمريكية" FDA"، بلقاح فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) الذي تنتجه شركة فايزر، مما جعله أقرب إلى أن يصبح أحد أولى لقاحات الفيروس المخلوي التنفسي المعتمد لكبار السن في الولايات المتحدة.

صوتت اللجنة الاستشارية التابعة لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) لصالح اللقاح بنسبة 7 لـ 4، قائلة إن البيانات من دراسة الشركة أثبتت أن اللقاح كان فعالا وآمنا في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي السفلي التي يسببها فيروس المخلوى التنفسى "RSV " في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا وما فوق.

ستواجه شركة جى اس كيه GSK ، وهي شركة رائدة أخرى في سباق مزدحم لتطوير أول لقاح لفيروس المخلوى التنفسي، تدقيقًا من لجنة من الخبراء إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) اليوم الأربعاء.

كما تلوح في الأفق شركات مثل جونسون اند جونسون Johnson & Johnson و موديرنا وميرك Moderna Merck

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز، إنه من المقرر أن تتخذ الهيئة الأمريكية، قرارًا بشأن اللقاحات بحلول شهر مايو، وعادة ما تتبع توصيات لجنة الخبراء المستقلة التابعة لها.

كان لقاح فايزر فعالًا بنسبة 66.7% في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي السفلي المرتبطة بفيروس المخلوى التنفسي RSV مع أكثر من عرضين، بينما كان لقاح شركة جى اس كيه GSK فعالًا بنسبة 82.6% في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي السفلي لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا وأكثر.