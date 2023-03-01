روسيا: نناقش معاهدة "نيو ستارت" مع الولايات المتحدة عبر "قنوات مغلقة"

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وروسيا تناقشان قضايا متعلقة بمعاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية عبر "القنوات المغلقة".



لكن وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، نقلت عن ريابكوف قوله إن مراجعة قرار تعليق المشاركة في المعاهدة "ليس ممكناً" إلا إذا غيرت الولايات المتحدة سلوكها في قضية أوكرانيا.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 21 فبراير، تعليق العمل بالمعاهدة، التي تعد آخر معاهدة قائمة بين روسيا والولايات المتحدة للحد من التسلح النووي.