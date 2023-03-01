رئيس وزراء اليونان من موقع حادث تصادم قطارين: سنحقق فى المأساة وأسبابها

قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، إنه من الصعب للغاية ما نعيشه اليوم كدولة، فنحن نتحدث عن مأساة لا توصف، وأفكارنا اليوم هى أولًا وقبل كل شيء مع أقارب الضحايا.

وأضاف كرياكوس أثناء تواجده فى موقع حادث تصادم قطارين باليونان: "واجبنا معالجة الجرحى والتعرف على الجثث، وهناك شيء واحد يمكننى أن أضمنه، أن نتعرف على أسباب هذه المأساة، وسنفعل كل ما فى وسعنا لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

ويرافق رئيس الوزراء وزير النقل، كوستاس كارامانليس، الذى قال فى وقت سابق، بشكل واضح، أنه سيتم التحقيق فى أسباب المأساة ولن يتم التغطية على أى فساد، وسيتم التحقيق بجدية مطلقة وشفافية فى أسباب هذا الحادث المأساوي.

وكانت الحكومة اليونانية قد أعلنت الحداد الوطنى الرسمى لمدة ثلاثة أيام، فى أعقاب حادث تصادم قطارين والذى وصف بأنه الأكثر دموية فى تاريخ البلاد.

وكان مسؤولون يونانيون قد أعلنوا فى وقت سابق أن 36 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 85 عندما اصطدم قطار ركاب كان يقل مئات الأشخاص - من بينهم العديد من طلاب الجامعات العائدين من العطلة - بسرعة عالية بقطار شحن قادم من شمال اليونان.