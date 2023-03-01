اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليونان تعلن الحداد الوطنى 3 أيام على ضحايا حادث تصادم قطارين وسط البلاد

الأربعاء، 01 مارس 2023 10:57 ص
اليونان تعلن الحداد الوطنى 3 أيام على ضحايا حادث تصادم قطارين وسط البلاد جانب من الحادث
أ.ش.أ

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أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الأربعاء، الحداد الوطني الرسمي لمدة ثلاثة أيام، في أعقاب حادث تصادم قطارين والذي وصف بأنه الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

وكان مسؤولون يونانيون قد أعلنوا في وقت سابق أن 36 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 85 عندما اصطدم قطار ركاب كان يقل مئات الأشخاص - من بينهم العديد من طلاب الجامعات العائدين من العطلة - بسرعة عالية بقطار شحن قادم من شمال اليونان.

من جانبها، أشارت صحيفة (كاثميريني) اليونانية إلى أنه خلال فترة الحداد، سيتم تنكيس العلم اليوناني في جميع المباني العامة، بينما يتم إلغاء جميع الاحتفالات العامة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه سيسافر إلى لاريسا حيث وقع الحادث للإطلاع على ملابساته.

 


اليونان

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