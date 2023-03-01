جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلاب مدرسة المتفوقين

الدقهليه شريف الديب

استقبلت جامعة المنصورة الأهلية طلاب مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM وذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس الجامعة.

حيث قام الطلاب خلال الزيارة بجولة داخل الجامعة، للتعرف على البرامج الدراسية المتاحة بها، كما تم زيارة معامل الحاسب الآلى والرسم الهندسى بكلية الهندسة، وكذلك معمل الميكروبيولوجى بكلية الطب، ومعمل الكيمياء بكلية الصيدلة، ومعمل الفيزياء بكلية طب الأسنان.

كما قدم طلاب الجامعة على هامش الزيارة عدد من الندوات حيث تم تنظيم ندوة عن التغذية السليمة، ندوة عن صحة الأسنان، وعمل مسابقة فى العلوم والتكنولوجيا بين طلاب المدرسة وتكريم الفائزين منهم، وعرض طريقة الدراسة بالجامعة، بالإضافة إلى عرض فيديو عن الجامعة.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار الزيارات العلمية والتعريفية بالجامعة بالتعاون مع إدارة الأنشطة الطلابية وتنسيق الدكتورة إيمان أبو الفضل - مستشار رئيس الجامعة لشئون الجودة والمسئولية المجتمعية، وحضور كل من الدكتورة أميرة طمان - مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفى - مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ - مدير برنامج فارم دى - صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحى - مدير البرامج بكلية الهندسة.