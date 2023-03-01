تعليم بنى سويف: سد العجز فى معلمى بعض التخصصات بمدرسة النور للمكفوفين

أكد محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، أنه تفقد مدرسة النور للمكفوفين، للاطمئنان على انتظام سير الدراسة وتوفير احتياجات الطلاب، وتفقد بعض أوجه القصور التى تم رصدها عن طريق لجنة شئون الإعاقة، مؤكدا أنه تم اتخاذ ما يلزم لتوفير مستلزمات العملية التعليمية وسد العجز فى المعلمين فى بعض التخصصات بالمدرسة، كما أجرى حوارا مع الطلاب حول مستوى الخدمات المقدمة إليهم إلى جانب مستوى العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال عرضه لتقرير مفصل عن المنظومة التعليمية بالمدرسة، وما تم تنفيذه من إجراءات لتلافى بعض السلبيات والملاحظات التى رصدتها لجان المتابعة، وذلك فى إطار تكليفات المحافظ فى هذا الشأن، موضحا أنه وجه بتوفير أوجه الرعاية لطلاب وطالبات المدرسة وتوفيربيئة تعليمية جيدة وذلك خلال اجتماعه بإدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس لمعالجة السلبيات وتعزيز الايجابيات، مؤكدا لهم خلال الاجتماع على أنه لن يتهاون فى أى تراخ أو قصور من إدارة المدرسة قد يؤثر على سير وجودة العملية التعليمية بالمدرسة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه التقى سيد سعد مدير إدارة شئون ذوى الإعاقة بديوان عام المحافظة، وتم الاتفاق على التنسيق والمتابعة للمنظومة التعليمية بالمدرسة بشكل مستمر، والاطمئنان على توافر كافة متطلبات المنظومة، لاسيما وأن مدارس التربية الخاصة تحظى باهتمام كبير من الوزارة والمحافظة ومنظومة العمل بالمديرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

ومن جانبه شدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية، لكل المنظومة التعليمية، خاصة مدارس التربية الخاصة، موجها بعرض تقرير أسبوعى عن سير المنظومة، مؤكدا دعمه التام لأى مطالب لتحسين مستوى وجودة الخدمة التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.