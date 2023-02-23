تعليم بنى سويف تكرم الطلاب أوائل الجمهورية فى الأنشطة المختلفة

بنى سويف هانى فتحى

قام محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقات على مستوى الجمهورية وتحقيق مراكز متقدمة بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية و محمد رمضان مدير عام التعليم العام .

وكرم محمد عبدالتواب الطالبة جنى محمد أحمد سيد مدرسة الشهيد مصطفى سلامة الإعدادية بنات بالواسطى الحاصلة على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الكونج فو، والطالب أحمد سيد زكي بمدرسة الواسطى الابتدائية أول بطولة الجمهورية في لعبة الووشو كونج فو والطالبة ملك أحمد جابر بمدرسة التل للتعليم الأساسي مركز أول جمهوري في ألعاب القوى والطالب ارساني شريف مجدي غالي بمدرسة السلام الابتدائية المركز الثالث في مسابقة المبتكر الصغير

كما قام وكيل وزارة التربية والتعليم بتكريم أعضاء المكتب التنفيذي لمدرسة طه حسين الابتدائية التابعة لإدارة بني سويف الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية وضم كل من ( مالك الحسين سيد وأحمد محمد عيد ومعاذ أسامه عبد الحميد وعلي مصطفى علي ويوسف فرج احمد وعمر محمد سعيد وأحمد مصطفى عادل )، كما تم تكريم الطالبة حبيبة جوده عبده محمد بمدرسة الشهيد محمد طه الساعي الإعدادية بإدارة ناصر التعليمية لحصولها على المركز السادس والطالبة منة محمد عبد القادر بمدرسة عليه توفيق الثانوية بنات بالواسطى الحاصلة على المركز الثامن في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى

وفي كلمته أعرب وكيل الوزارة عن سعادته واعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققه الطلاب في مختلف الأنشطة مشيراً إلى أن الإنسان المصري هو الركيزة الأساسية لصناعة الحضارة والنهوض بوطننا لذا كانت قضية بناء شخصية الإنسان المصري من أهم أهداف رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030.

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم خلال الاحتفالية أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً برعاية الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات والأنشطة وتعمل على رعايتهم وصقل مواهبهم ومهاراتهم وتمكينهم من مواصلة التفوق والتميز وبناء جيل قادر على الابتكار والإبداع وتحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل مقدما التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين والمشرفين المتميزين ولكافة القيادات التعليمية في كافة المجالات والتي شاركت في تحقيق هذا الانجاز متمنيا لهم التوفيق والنجاح ومزيد من العطاء والتميز والاستمرار في تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.