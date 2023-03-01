اليوم السابع
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تجديد حبس عاطلين سرقا هواتف المواطنين في باب الشعرية 15 يومًا

الأربعاء، 01 مارس 2023 11:34 ص
تجديد حبس عاطلين سرقا هواتف المواطنين في باب الشعرية 15 يومًا جريمة سرقة الهواتف- أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة باب الشعرية. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة السرقة. 
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة المنيا، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين.
 
وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها رجال المباحث، أن المتهمين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب النشل.

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