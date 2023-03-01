انهيار سقف منزل غير مأهول بالسكان بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، انهيار سقف أحد المنازل غير المأهولة بالسكان بشارع كوبري بدائرة المركز، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وجرى إبلاغ مجلس المدينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية وإجراء المعاينة علي الطبيعة، وتم إحالة الموضوع إلي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاستصدار قرار هدم للمنزل.

تلقى خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بلاغا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمدينة، بورود بلاغ من الأهالي بسقوط سقف أحد المنازل غير المأهولة بالسكان بشارع كوبري بدائرة المركز.

على الفور انتقل حسام مصطفي نائب رئيس المدينة، لموقع المنزل فور علمه بواقعة انهيار سقف أحد المنازل بشارع كوبري المركز، وتم تشكيل لجنة فورا من الإدارة الهندسية ومهندسي التنظيم ولجنة الأزمات والكوارث بمجلس المدنية، وإجراء المعاينة علي الطبيعة وتم إحالة الموضوع الي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاستصدار قرار هدم للمنزل واستكمال باقي الاجراءات القانونية.

وأوضح رئيس مدينة شبين القناطر، أنه يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة سرعة الاستجابة والتواجد بمواقع الأزمات والكوارث التي قد تحدث في أي من الأوقات، والعمل علي حلها فورا وتضافر جميع الأجهزة والتواجد الميداني لحين الانتهاء من الحل.



أثناء معاينة المنزل المنهار



أثناء معاينة المنزل



اللجنة تعاين المنزل



المنزل المنهار