القوى العاملة: إطلاق البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء الوزارة قريبا

كتبت – مرام محمد

شاهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، عرضاً قدمه مسؤولو البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة، بشأن أخر التطورات، تمهيداً لإطلاق "البوابة" خلال أيام.

ووجه "الوزير" فريق عمل "البوابة"، حضور الاجتماع الأسبوعي المُقبل مع مديري مديريات القوى العاملة "27"، للتنسيق في عملية إدخال البيانات على "البوابة"، وتوفير المعلومات الكافية لضخها بشكل مُستحدث ومستمر على تلك "البوابة "، موضحاً أن إطلاق المرحلة الأولى من "البوابة" يُعتبر نقلة نوعية في الخطة الإصلاحية والمعلوماتية بالوزارة، وستكون فُرصة لتوفير البيانات أينما طُلبت، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن.

وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة" اليوم، الأربعاء، تشمل المرحلة الأولى من عمل البوابة الجيومكانية 3 قطاعات هى: السلامة والصحة المهنية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والتدريب المهنى، وأنها ستعمل على توفير معلومات دقيقة ومؤشرات آداء للمفتشين العاملين وتوزيع المنشآت ومستويات آداء المكاتب التابعة للوزارة المنتشرة فى المحافظات.

وأوضح "البيان" أن "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة GIS ، يجرى تجهيزها، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين" الوزارة" و"البرنامج" لتعزيز سبل تنفيذ الوزارة لاستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وبهدف تعزيز الانظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة، فضلا عن متابعة الشكاوي المقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها، وتسهيل التخطيط، وعرض وتحليل البيانات على المستويات الإدارية المتعددة بإستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية واتاحتها لمتخذي القرار.

شارك في اللقاء منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وحسين صبري البكباشى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى، وخالد رضوان مستشار معلومات صندوق الطوارئ، وآية عمر من وحدة الشركات الحكومية والرقمنة ببرنامج الأغذية العالمي، والذين أكدوا جميعا على دور "البوابة" في خدمة قطاعات عمل الوزارة، وعملية اتخاذ القرارات، وصنع السياسات، وتوفير بيانات وأنشطة الوزارة، بما يخدم مجتمع العمل، والمواطنين من مختلف فئات المجتمع .



البوابة الجيومكانية المعلوماتية للقوى العاملة