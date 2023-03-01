اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 مارس 2023 11:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: إطلاق البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء الوزارة قريبا

الأربعاء، 01 مارس 2023 10:39 ص
القوى العاملة: إطلاق البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء الوزارة قريبا وزير القوى العاملة يشاهد عرضاً لـ"البوابة الجيومكانية المعلوماتية"
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، عرضاً قدمه مسؤولو البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة، بشأن أخر التطورات، تمهيداً لإطلاق "البوابة" خلال أيام.

ووجه "الوزير" فريق عمل "البوابة"، حضور الاجتماع الأسبوعي المُقبل مع مديري مديريات القوى العاملة "27"، للتنسيق في عملية إدخال البيانات على "البوابة"، وتوفير المعلومات الكافية لضخها بشكل مُستحدث ومستمر على تلك "البوابة "، موضحاً أن إطلاق المرحلة الأولى من "البوابة" يُعتبر نقلة نوعية في الخطة الإصلاحية والمعلوماتية بالوزارة، وستكون فُرصة لتوفير البيانات أينما طُلبت، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن.

وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة" اليوم، الأربعاء، تشمل المرحلة الأولى من عمل البوابة الجيومكانية 3 قطاعات هى: السلامة والصحة المهنية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والتدريب المهنى، وأنها ستعمل على توفير معلومات دقيقة ومؤشرات آداء للمفتشين العاملين وتوزيع المنشآت ومستويات آداء المكاتب التابعة للوزارة المنتشرة فى المحافظات.

وأوضح "البيان" أن "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة GIS ، يجرى تجهيزها، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين" الوزارة" و"البرنامج" لتعزيز سبل تنفيذ الوزارة لاستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وبهدف تعزيز الانظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة، فضلا عن متابعة الشكاوي المقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها، وتسهيل التخطيط، وعرض وتحليل البيانات على المستويات الإدارية المتعددة بإستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية واتاحتها لمتخذي القرار.

شارك في اللقاء منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وحسين صبري البكباشى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى، وخالد رضوان  مستشار معلومات صندوق الطوارئ، وآية عمر من وحدة الشركات الحكومية والرقمنة ببرنامج الأغذية العالمي، والذين أكدوا جميعا على دور "البوابة" في خدمة قطاعات عمل الوزارة، وعملية اتخاذ القرارات، وصنع السياسات، وتوفير بيانات وأنشطة الوزارة، بما يخدم مجتمع العمل، والمواطنين من مختلف فئات المجتمع .

البوابة الجيومكانية المعلوماتية للقوى العاملة
البوابة الجيومكانية المعلوماتية للقوى العاملة

 

البوابة الجيومكانية المعلوماتية
البوابة الجيومكانية المعلوماتية

 


القوى العاملة

البوابة الجيومكانية المعلوماتية

رؤية مصر 2030



الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة تنظم غدا ملتقى لتوظيف ذوى الهمم.. رابط التقديم

الأربعاء، 01 مارس 2023 09:43 ص

القوى العاملة تستعرض جهود مصر فى القضاء على عمالة الأطفال بمؤتمر ساحل العاج

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:28 م

"القوى العاملة بدمياط": تسليم عقود عمل لأشخاص من ذوي الهمم

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:05 م

القوى العاملة تصدر بيانا بشأن عمال مصريين ضحايا حادث مرورى بالكويت

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:41 م

"القوى العاملة" تعلن فرصا تدريبية فى مجال السياحة والفنادق.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:50 م

القوى العاملة تفتتح فعاليات الدورات التدريبية المجانية لذوى الهمم بأسيوط

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:36 م

القوى العاملة تعلن 180 فرصة عمل لذوى الهمم بالقاهرة والإسكندرية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة