القاهرة الإخبارية: الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن تعيين جولي سو وزيرة للعمل

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن تعيين جولي سو وزيرة للعمل، وتعد جولي سو هي أول امرأة من أصول أسيوية تُعين وزيرة بالإدارة الأمريكية.

وفى وقت سابق أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريح جديد مثيرا للجدل، عندما قال خلال احتفالية لشهر تاريخ السود "قد أكون فتى أبيض لكنى لست غبيا".

وبحسب ما ذكرت شبكة فوكس نيوز، فإن بايدن وخلال حفل استقبال أقيم فى البيت الأبيض بمناسبة شهر تاريخ السود، بدا أنه يهاجم حاكم فلوريدا رون دى سانتس، الذى اتخذ قرارات اعتبرت عنصرية، وقال بايدن: "من المهم القول من البيت الأبيض للبلاد بأكملها أن تسمع: التاريخ مهم، التاريخ مهم وتاريخ السود مهم، لا أستطيع أن اختار ما نريد أن نعرفه، إننا نتعلم ما ينغى أن نعرف، علينا أن نتعلم كل شيء الجيد والسىء والحقيقية ومن نحن كأمة".