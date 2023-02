"قد أكون فتى أبيض لكنى لست غبيا".. تصريح جديد لبايدن يثير الجدل.. فيديو

أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريح جديد مثيرا للجدل، عندما قال خلال احتفالية لشهر تاريخ السود "قد أكون فتى أبيض لكنى لست غبيا".

وبحسب ما ذكرت شبكة فوكس نيوز، فإن بايدن وخلال حفل استقبال أقيم فى البيت الأبيض بمناسبة شهر تاريخ السود، بدا أنه يهاجم حاكم فلوريدا رون دى سانتس، الذى اتخذ قرارات اعتبرت عنصرية، وقال بايدن: "من المهم القول من البيت الأبيض للبلاد بأكملها أن تسمع: التاريخ مهم، التاريخ مهم وتاريخ السود مهم، لا أستطيع أن اختار ما نريد أن نعرفه، إننا نتعلم ما ينغى أن نعرف، علينا أن نتعلم كل شيء الجيد والسىء والحقيقية ومن نحن كأمة".

Biden: "I may be a white boy, but I'm not stupid." pic.twitter.com/45SmdcYTYn