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"قد أكون فتى أبيض لكنى لست غبيا".. تصريح جديد لبايدن يثير الجدل.. فيديو

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:34 م
"قد أكون فتى أبيض لكنى لست غبيا".. تصريح جديد لبايدن يثير الجدل.. فيديو الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

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أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريح جديد مثيرا للجدل، عندما قال خلال احتفالية لشهر تاريخ السود "قد أكون فتى أبيض لكنى لست غبيا".

وبحسب ما ذكرت شبكة فوكس نيوز، فإن بايدن وخلال حفل استقبال أقيم فى البيت الأبيض بمناسبة شهر تاريخ السود، بدا أنه يهاجم حاكم فلوريدا رون دى سانتس، الذى اتخذ قرارات اعتبرت عنصرية، وقال بايدن: "من المهم القول من البيت الأبيض للبلاد بأكملها أن تسمع: التاريخ مهم، التاريخ مهم وتاريخ السود مهم، لا أستطيع أن اختار ما نريد أن نعرفه، إننا نتعلم ما ينغى أن نعرف، علينا أن نتعلم كل شيء الجيد والسىء والحقيقية ومن نحن كأمة".

 لكن ما أثار الجدل خلال الفعالية هو تفاخر بايدن بمعرفته بجماعات الإخاء والجماعة النسائية للسود تاريخيا، حيث قال: "ربما أكون فتى أبيض، لكنى لست غبيا"، وسط ضحك من الحضور. "أعرف أين تكون القوة. هل تعتقدون أنى أمزح. لقد عرفت قبل زمن طويل عن جماعة The Divine Nine، هى إحدى جماعات السود.

وتسبب هذا التصريح فى حالة من السخرية من بايدن على تويتر، وقال أحدهم: "ربما تكون كلاهما أبيض وغبى. بينما قال ستيف جست، مستشار الاتصالات الخاص للسيناتور تيد كروز، بنشر مقطع فيديو سابق لبايدن أثار فيها الجدل العنصرى، والذى قال فيه بايدن " لو كان لديكم مشكلة فى معرفة لمن ستصوتون، لى أم ترامب، إذن انتم لستم من السود".

وقال المرشح السابق للكونجرس بيرنارد كلاستون: بايدن يقول إن البيض وحدهم من يمكن أن يكونوا عنصريين. هذا هو التعريف الماركسى للانحياز العنصرى والسلطة، فهم يعتقدون أن كون المرء أبيض هو سبب العنصرية".


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