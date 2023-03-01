

وقال جراهام في بيان نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "بيان الرئيس بايدن الأخير بحجب مقاتلات F-16 عن أوكرانيا على المدى القصير، بناءً على نصيحة من وزارة الدفاع الأمريكية، هو أمر مخيب للآمال للغاية".



وصرح بايدن في وقت سابق من الاسبوع الجاري أنه يستبعد طائرات F-16 في الوقت الحالي، قائلاً إن أوكرانيا "لا تحتاج إلى طائرات F-16 الآن".



ودافع مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، مرارًا وتكرارًا عن قرار الرئيس في الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن الطائرات المقاتلة "ليست القدرة الرئيسية" التي تحتاجها كييف لهجومها المضاد القادم.



ومع تجاوز العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عتبة عام واحد يوم الجمعة، يواجه بايدن ضغوطًا متزايدة من المسؤولين الأوكرانيين والمشرعين الأمريكيين للامتثال لطلب الطائرات المقاتلة.