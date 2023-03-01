اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الطقس فى سوهاج.. شمس ساطعة وارتفاع درجات الحرارة "صور"

الأربعاء، 01 مارس 2023 11:42 ص
الطقس فى سوهاج.. شمس ساطعة وارتفاع درجات الحرارة "صور" حالة الطقس فى سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمحافظة سوهاج، سطوع كامل للشمس مع صفاء كافة الأجواء وأجواء ساخنة ولا توجد غيوم أو شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية أو الصحراوية، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة اليوم بمحافظة سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 10 درجات.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.
 
كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود أتربة عالقة بالجو على كافة الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30  درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة.
حالة الطقس فى سوهاج
حالة الطقس فى سوهاج

شمس ساطعة في سوهاج
شمس ساطعة في سوهاج
ارتفاع درجات الحرارة بسوهاج
ارتفاع درجات الحرارة بسوهاج

 

حالة الطقس اليوم فى سوهاج
حالة الطقس اليوم فى سوهاج

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