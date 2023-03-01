ارتفاع فى درجة الحرارة على جميع أنحاء محافظة المنوفية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ذروة الارتفاع في درجات الحرارة تكون خلال 48 ساعة القادمة، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز 30 درجة علي القاهرة ليسود طقس حار خلال ساعات النهار ويزداد الاحساس بحرارة الطقس بالتعرض لأشعة الشمس المباشرة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى تأثر البلاد برياح جنوبية دافئة قادمة من شبه الجزيرة العربية تعمل علي دفئ الأجواء تتزامن مع مرور منخفض سطحي علي شمال البلاد ويؤثر برياح جنوبية غربية يوم الخميس.

وأضافت: وسرعان ما يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بعد رحيل الكتلة الدافئة وتغير اتجاه الرياح إلي شمالية قادمة من أوروبا؛ لتعود الأجواء الي طبيعتها مع نهاية الأسبوع القادم.

ويشهد اليوم، الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الاحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود أتربة عالقة بالجو على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة.