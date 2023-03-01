"الصرف الصحى" بالإسكندرية تعلن عن حاجتها لمدربين.. اعرف شروط التقديم

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عن حاجتها لمدربين (غير متفرغين) من خارج الشركة للتدريب فى المجال الإدارى والقيادى ودورات التعاقب الوظيفى، وفقًا للشروط الآتية:

1 حصول المتقدم على درجة الماجستير أو الدكتوراة أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن "5 سنوات" فى مجال التدريب الإدارى والقيادى.

3- نسخة ورقية وإلكترونية مدعمة بالشهادات العلمية وشهادات الخبرة.

4- التقديم شخصيا بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية "بجوار مسجد عبد المنعم رياض - أمام جرين بلازا.

جدير بالذكر أن نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، كشفت مؤخرا تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى الهمم.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.