حصول 4 محطات معالجة بشركة صرف صحى الإسكندرية على شهادة TSM

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، حصول محطة معالجة ابيس السابعة ومحطة معالجة توسعات المعمورة ، على اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M المرة الأولي، وحصول محطة معالجة العامرية ومحطة معالجة ك26 علي تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والتى يتم منحها بعد مراجعة شاملة ودقيقة لكافة المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضاف، أن حصول محطات المعالجة على شهادة TSM جاء عقب تفقد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب، وتأكدهم من استيفاء كل المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة TSM والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.

وأشار، إلى أن محطة معالجة أبيس السابعة طاقتها التصميمية 3000 م٣/يوم، ومحطة معالجة توسعات المعمورة طاقتها التصميمية 25 الف م٣/يوم، ومحطة معالجة العامرية طاقتها التصميمية 100 الف م٣/يوم، ومحطة معالجة ك26 طاقتها التصميمية 4000 م٣/يوم.

وأوضح، أن الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة و ضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

كما قال رئيس صرف الإسكندرية، أنه يجري حالياً الإستعداد لإستكمال حصول باقي محطات المعالجة علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة، مؤكداً أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الأداء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي بما يساير التطورات التكنولوجية الحديثة بقطاع الصرف الصحي لضمان تقديم افضل خدمة للمواطنين.