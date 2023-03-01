اليوم السابع
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السلطات اليونانية: هناك صعوبة فى التعرف على بعض جثث حادث القطارين لتفحمها

الأربعاء، 01 مارس 2023 06:03 م
السلطات اليونانية: هناك صعوبة فى التعرف على بعض جثث حادث القطارين لتفحمها حادث تصادم
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت السلطات اليونانية، صعوبة التعرف على بعض جثث قتلى حادث تصادم القطارين في تمبى، بعد احتراق جثثهم.
 
وأشار أحد أطباء مستشفى لاريسا، روبيني ليونتارى، إلى المهمة الصعبة المتمثلة في التعرف على الجثث قائلأ: هذه مأساة كبيرة، ونحن بصدد تحديد هوية الجثث من حادث القطار في تيمبي، ولكن هذه عملية شاقة تستغرق وقتًا.
 
وأضاف  الطبيب: "إنها مهمة صعبة للغاية ، لأن الجثث في حالة سيئة للغاية ، وسوف يستغرق الأمر عدة ساعات ،  و لسوء الحظ ، لا تزال الجثث تأتي من موقع الحادث، و بالنسبة لنا وللعائلات ، حين انتهاء البحث سنقوم بأعمال التشريح ولكن لم يتم تحديد هوية الجثة حتى الآن، ولدينا 7 جثث متفحمة حتى الآن.  
 
وكان  وزير البنية التحتية والنقل اليوناني كوستاس آش. كارامانليس، قد أعلن استقالته  على خلفية تصادم قطارين وقع في ساعات مبكرة من فجر اليوم، وأسفر عن مقتل 36 شخصًا.
 
ونشرت وسائل الإعلام اليونانية إلى أن الحادث  أدى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركاب، وحاصرت ألسنة النيران عددًا من الركاب، وهرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصرًا من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف.

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