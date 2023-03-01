اليوم السابع
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استقالة وزير النقل اليونانى بعد حادث تصادم قطارين ومصرع 36 شخصًا

الأربعاء، 01 مارس 2023 04:52 م
استقالة وزير النقل اليونانى بعد حادث تصادم قطارين ومصرع 36 شخصًا تصادم قطارين
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن وزير البنية التحتية والنقل اليوناني كوستاس آش. كارامانليس، استقالته  على خلفية تصادم قطارين وقع في ساعات مبكرة من فجر اليوم، وأسفر عن مقتل 36 شخصًا.
 
ونشرت وسائل الإعلام اليونانية إلى أن الحادث  أدى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركاب، وحاصرت ألسنة النيران عددًا من الركاب، وهرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصرًا من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف.
 
من جهتها أكدت  وكالة الأنباء الرسمية، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ليلًا.
 
 وقال وزير البنية التحتية والنقل في بيان بعد الحادث  : هذا ما أشعر أنه من واجبي أن أفعله كدليل ضئيل على احترام ذكرى الأشخاص الذين غادروا دون وجه حق، فلقد عدت لتوي من مكان مأساة القطار في تيمبي، والألم لا يوصف، وعندما يحدث شيء مأساوي للغاية ، لا يمكن الاستمرار كما لو أنه لم يحدث،  أنا أعمل في السياسة منذ بضع سنوات ، لكنني أعتبر أنه عنصر ضروري في ديمقراطيتنا أن يثق مواطنو بلدنا في النظام السياسي، وهذا يسمى المسؤولية السياسية.
 
وأكمل الوزير: لهذا السبب أستقيل من منصب وزير البنية التحتية والنقل،  إنه ما أشعر بواجبي أن أفعله كدليل ضئيل على الاحترام لذكرى الأشخاص الذين غادروا ظلماً وتحمل المسؤولية عن الأخطاء الخالدة للدولة اليونانية والنظام السياسي، وأعبر من صميم قلبي مرة أخرى عن ألمي ودعمي لعائلات الضحايا ".
 
 

اليونان

وزير النقل اليونانى

تصادم قطارين

النظام السياسى

استقالة وزير



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