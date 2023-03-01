اليوم السابع
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التحقيق مع عاطل وراء تقطيع منجد داخل أكياس بكورنيش المعادى

الأربعاء، 01 مارس 2023 04:04 ص
التحقيق مع عاطل وراء تقطيع منجد داخل أكياس بكورنيش المعادى كلابشات – أرشيفية
كتب سليم علي

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تباشر جهات التحقيق، تحقيقاتها الموسعة مع عاطل متهم بقتل منجد وتقطيعه داخل أكياس ، حيث تم العثور عليه بكورنيش المعادى بمنطقة مهجورة وتم نقله الي المستشفى.
 
تلقت جهات التحقيق بلاغا من الأهالي بالعثور علي أكياس بداخلها أشلاء آدمية بكورنيش المعادى بمنطقة مهجورة وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي المكان وتبين العثور علي أشلاء شخص مقطعة داخل أكياس .
 
ومن خلال الفحص تبين أن وراء عاطل أعترف بقتله وتقطيع جثته  إلى أشلاء ووضعها في أكياس بلاستيك لجمع القمامة وألقاها في منطقة مهجورة بكورنيش النيل نطاق المعادي وتمكن رجال المباحث من القبض علي المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
 
وكشف المتهم امام جهات التحقيق معه عن كواليس تنفيذ الجريمة والدافع وراء ارتكاب جريمة القتل فيما تم نقل الجثة الي المشرحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. 
 
 
 

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