البيئة: قطاع النقل يساهم بـ 26% من تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

كتب سمير حسنى

كشف الدكتور مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لتوعية الهواء بوزارة البيئة، عن كيفية يتم رصد الانبعاثات الضارة بالبيئة، وما هي الحلول المطروحة للحفاظ على جودة الهواء.

قال رئيس الإدارة المركزية لتوعية الهواء بوزارة البيئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، إن قطاع النقل يعد أحد المصادر الرئيسية لتلوث الهواء ومؤثر قوي جدًا على ظاهرة التغيرات المناخية.

وذكر أن مساهمة قطاع النقل في نسب التلوث بالقاهرة الكبرى تصل في بعض الأحيان إلى 26% من التلوث بالجسيمات الصلبة، موضحًا أن هذا رقم كبير، وكلما زادت الكثافة السكانية كلما زادت مصادر تلوث الهواء، مشيرًا أيضًا إلى أن حرق المخلفات أحد المصادر الرئيسية التي تؤدي إلى تلوث الهواء سواء مخلفات زراعية أو غيرها.

وواصل:"لدينا شبكة ضخمة لرصد تلوث الهواء من خلال مجموعة معدات الرصد اللحظي للملوثات الأساسية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية من خلال معدات ترصد بشكل آلي دون تدخل بشري ونقلها من خلال منظومة اتصالات قائمة إلى وحدة البيانات الموجودة بجهاز شؤون البيئة".