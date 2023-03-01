الأوراق المطلوبة للعمل بلجان الإدارة والمراقبة فى امتحانات الدبلومات الفنية بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية عن بدء التقدم للعمل بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بقطاع طنطا استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية (صناعى، زراعى، تجارى).

وأوضحت المديرية، أن المخاطبون بذلك المعلمين والاداريين العاملين بالمديرية ومدارسها، وأشار البيان أنه تم فتح باب تلقى الطلبات وعقد المقابلات الشخصية الشخصية حتى يوم الخميس 2 مارس المقبل، من الثالثة وحتى الخامسة عصرا، على أن يتم عقد الاختبار التحريرى يوم الاثنين 6 مارس المقبل بنفس مقر اللجنة المتقدم إليها العضو.

وأوضح البيان أماكن لجان النظام والمراقبة ( كنترولات الدبلومات الفنى) وهي مدرسة علي مبارك الابتدائية المشتركة للدبلوم الفنى الزراعى، ومدرسة ناصر الثانوية الزراعية للتعليم الفنى الصناعى، مدرسة عمرو بن العاص الاعدادية للتعليم الفنى التجارى.

أما لجان الإدارة للدبلومات الفنية فتحد مدرسة طنطا الثانوية الميكانيكية للتعليم الفنى الزراعى، مدرسة طنطا الثانوية الميكانيكية للتعليم الفنى الصناعى، مدرسة الاصلاح الابتدائية الجديدة للتعليم الفني التجارى.

وشددت المديرية على عدم جواز التقدم فى أكثر من لجنة على أن يتم استبعاد كافة الطلبات المكررة، وعدم الالتفاط لأي طلب مقدم قبل أو بعد التاريخ المعلن.

وحددت المديرية الأوراق المطلوبة للتقدم وهى طلب التقدم المرفق، و2 صورة شخصية، صورة بطاقة الرقم القومي، صحفية الأحوال الالكترونية.