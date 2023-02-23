تعليم الغربية: إقبال كبير على مجموعات الدعم لصفوف النقل والثانوى

الغربية مصطفى عادل

أعلنت مديرية التربية و التعليم بالغربية برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل الوزارة عن تنظيم مجموعات الدعم لتقديم الدروس في المواد المختلفة لصفوف النقل والثانوي العام بواقع 12 مجموعة لصفوف الثانوي و20 مجموعة لطلاب المرحلة الاعدادية بأسعار رمزية للطلاب.

واوضحت المديرية، أن المجموعات تنظم داخل قاعات مجهزة بالكامل داخل المدارس، وفي مناخ صحي وآمن ومتوفر بها شاشات تعليمية.

وأشارت المديرية، إلى أن المدرس يحصل على المقابل المادي المتفق عليه بعد سداد النسب المقررة للوزارة، مبينة أن هناك توجيهات من وزير التربية والتعليم بالنزول برسوم المجموعات حسب الظروف المحيطة بالمدارس وتختلف حسب القرية والمدينة، مؤكدة أن المجموعات تحظي بإقبال كبير من الطلاب وتفاعل من الطلاب وأيضا لاقت استحسان أولياء الأمور.

وعقد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا بمديري التعليم العام والفني ومديري الإدارات، للعمل على زيادة الإقبال والكثافة الطلابية في المجموعات وتحفيز الطلاب على المشاركة.