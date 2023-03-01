اليوم السابع
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الأربعاء، 01 مارس 2023 04:51 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا تعلن نقل قوات إضافية إلى باخموت بعد تزايد حدة القتال

الأربعاء، 01 مارس 2023 04:08 م
أوكرانيا تعلن نقل قوات إضافية إلى باخموت بعد تزايد حدة القتال أوكرانيا - أرشيفية

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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية نقل قوات إضافية إلى باخموت، وذلك على خلفية التزايد الكبير فى حدة القتال هناك.

وكان قد قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع حول مدينة باخموت يزداد صعوبة وتعقيدا، متابعا: "نحتاج طائرات مقاتلة من أجل الدفاع عن سماء أوكرانيا".
 
وفى سياق آخر، أكد مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية إن الأسلحة والذخائر التي أرسلتها الولايات المتحدة في صورة مساعدات عسكرية لأوكرانيا لا يساء استخدامها بعد أن أثار نواب في الكونجرس مخاوف بشأن الإشراف المناسب على مليارات الدولارات من المساعدات الأمنية التي تتدفق إلى كييف.
 
قال كولين كال ، وكيل وزارة الدفاع للسياسة في البنتاجون ، للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ، إنه لم ير أي دليل على تحويل المساعدة الأمريكية لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي، وتابع: "نعتقد أن الأوكرانيين يستخدمون بشكل صحيح ما نقدمه لهم".
 
وفقا لصحيفة ذا هيل، أثار المشرعون مخاوف بشأن الفساد منذ فترة طويلة في أوكرانيا وحقيقة وجود عدد قليل جدًا من الأفراد الأمريكيين على الأرض في البلاد لتتبع عمليات نقل الأسلحة والمعدات.
 
قام النائب الجمهوري مات جايتس بتوجيه ضربة للمراقب العام لوزارة الدفاع ، المفتش العام روبرت ستورتش ، بعد أن قال إنهم يواصلون النظر في القضية من خلال عدد من المشاريع الجارية ، لكنه لم يقل بشكل قاطع أنه لا يوجد فساد أو إساءة استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية.
 
 

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