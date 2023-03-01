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أسماء 6 ضحايا في حادثة بئر قنا

الأربعاء، 01 مارس 2023 10:43 م
أسماء 6 ضحايا في حادثة بئر قنا إسعاف- أرشيفية
قنا صابر سعيد

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انتشلت قوات الحماية المدنية بقنا، مساء اليوم الأربعاء، 6 جثث من داخل بئر على الطريق الصحراوي الشرقي بقنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقل الجثث.

وكان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انتشال جثث من داخل بئر، وانتقلت قوات من الحماية المدنية بقنا، برئاسة مدير الحماية المدنية بقنا، وانتشلت 6 أشخاص، غرقا، داخل حوض مياه، في مزرعة بالطريق الصحراوي الشرقي قنا - سوهاج، أثناء عملهم داخل المزرعة.

وأسفر الحادث عن مصرع، عبد الرحمن مختار صياد، 22 عاما، وتامر حسني محمد فرغلي، 16 عاما، وحازم احمد محمد فرغلي، 15عاما، وعبدالرحمن علي محمد فرغلي، 15 عاما، ويوسف احمد رفيق، 14 عاما، ومصطفى هاشم بدر فرغلي، 15 عاما.

 وأوضحت التحريات الأولية، أن الضحايا ، كانوا يستحمون داخل حوض المياه في المزرعة، بعد انتهاء عملهم، وغرقوا داخل الحوض، والذي يبلغ عمقه 7 أمتار، وتم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.


 


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