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ارتفاع ضحايا بئر قنا إلى 5 ضحايا

الأربعاء، 01 مارس 2023 09:18 م
ارتفاع ضحايا بئر قنا إلى 5 ضحايا حادث- أرشيفية
قنا صابر سعيد

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انتشلت قوات من الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، 5 جثث لعمال من بئر مياه على الطريق الصحراوي " قنا- سوهاج" وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.

 تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على 5 جثث من العمال داخل بئر مياه بالقرب من الطريق الصحراوي "قنا_سوهاج"، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية والإنقاذ، وتم انتشال الجثث، جميعهم من أسيوط، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة والبحث في مكان الواقعة عن آخرين.

 تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، وجاري التحقيق في الواقعة.

 

 

 


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