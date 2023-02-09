وزير الصحة السورى: عدد ضحايا الزلزال ارتفع لـ 1347 و2295 مصابًا

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، المؤتمر صحفي لوزير الصحة السوري حسن الغباش بشأن الزلزال، حيث وجه وزير الصحة السوري، للدول التي قدمت مساعدات لسوريا لمواجهة آثار الزلزال.

وقال حسن الغباش: نناشد منظمة الصحة العالمية منحنا إمدادات طبية وإغاثية، ونناشد الأمم المتحدة والوكالات الدولية لمد يد العون لنا، ونحرص على وصول المساعدات لمستحقيها وبشكل فوري، ونعاني نقصا في معدات الإنقاذ ورفع الأنقاض.

وأوضح، أن هناك متطوعين كثيرين يساهمون في جهود رفع الأنقاض، لافتا إلى أن مجموعة كبيرة من الأطباء والمسعفين تطوعوا ضمن جهود الإغاثة، مشيرًا إلى إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1347 والمصابين إلى 2295، متابعا: نحتاج مزيدا من الدعم للمستشفيات للمساهمة في علاج المصابين.

وأوضح حسن الغباش، أن القطاع الصحي في سوريا يحتاج إلى مزيد من الدعم الدولي، مشيرا إلى أن القطاع الطبي السوري يعاني من أزمة ما قبل الزلزال من جراء العقوبات، وأن فرق الدفاع المدني تعمل بحرفية لانتشال جثث الضحايا، لافتا إلى أن المشافي والمراكز الصحية تعمل بأقصى طاقتها لتقديم الخدمات الطبية للمحتاجين، وحجم الكارثة كبير وتداعياتها ستكون طويلة الأمد.