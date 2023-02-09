اليوم السابع
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نائب محافظة الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع ترسا العمومى بطول 3 كم

الخميس، 09 فبراير 2023 05:37 م
نائب محافظة الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع ترسا العمومى بطول 3 كم جولة نائب محافظ الجيزة بمدينة أبو النمرس
كتبت - مرام محمد

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز أعمال التطوير والرصف بشارع ترسا العمومي بمدينة أبو النمرس بطول 3 كم بداية من مركز الشرطة حتى حدود حى جنوب الجيزة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الميدانية لمشروعات الرصف والتطوير للمحاور المرورية.
 
ووجه نائب المحافظ بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير والرصف وسرعة الانتهاء من نقل المرافق المتعارضة مع أعمال  التوسعة.
 
ونوه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.
 
ورافق نائب المحافظ، اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز أبو النمرس، ومسؤولي شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وكهرباء جنوب القاهرة والمصرية للإتصالات والشركة المنفذة لأعمال الرصف.
 
جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد اليوم الخميس، طريق الخدمة الكائن أسفل محور الفريق كمال عامر بدءا من شارع ترعة الزمر؛ وذلك للوقوف على أعمال التطوير وسبل تحسين الحركة المرورية لتسهيل حركة تنقل المواطنين من أهالى بولاق الدكرور.
 
وأكد المحافظ على أن تشمل أعمال التطوير توفير ساحات انتظار ومواقف حضارية بديلة للمواقف الغير مخططة والعشوائية لمنع التكدسات إلى جانب توفير العدد الكافى من ساحات الانتظار للسيارات خاصة بالتقاطعات وأمام الكتل السكنية ومحطات مترو الأنفاق، وتوفير نقاط خدمية تجارية وفق ما يتلائم مع المظهر الحضارى المنتظر للمنطقة.

شارع ترسا العمومي

مدينة ابو النمرس

الجيزة

محافظ الجيزة



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