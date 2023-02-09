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نائب الرئيس التركي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 17600

الخميس، 09 فبراير 2023 11:15 م
نائب الرئيس التركي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 17600 زلزال
كتب أحمد عرفة

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أعلن فؤاد أقطاى نائب الرئيس التركي، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 17600، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة ألإخبارية منذ قليل.

وأضاف نائب الرئيس التركي: ضخ كميات كبيرة من الوقود بالمناطق المنكوبة.

وفى وقت سابق قالت مى الصايغ مسئولة الإعلام في الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر، إنه كلما تأخر وصول المساعدات الإغاثية إلى سوريا، زادت الخسائر في الأرواح.

وأضافت مسئولة الإعلام في الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر، خلال تصريحات على قناة إكسترا نيوز، أن عدد القتلى والمتضررين يرتفع بعد حدوث الزلزال فجر الإثنين الماضى.

وتابع مسئولة الإعلام في الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر،: واجهت سوريا صعوبة عدم وجود معدات لانتشال المتضررين من تحث الأنقاض، وكلما تأخرنا في توصيل المعدات يقل نافذة الأمل وأن يكون هناك ناجين من هذا الدمار.

ولفت مسئولة الإعلام في الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر، إلى أن هناك مرحلة الإسعاف وتقديم المأوى والمساعدات الغذائية والحكومة السورية تعاونت مع الهلال الأحمر في توفير مأوى للمتضررين.


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