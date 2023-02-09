وذكر حاكم مقاطعة نوفوسيبيرسك أندري ترافنيكوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية، أن المبنى المكون من خمسة طوابق تعرض لانهيار جزئي، وأن عملية البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض لا تزال مستمرة في الموقع، ويشارك فيها نحو 200 من رجال الطوارئ و60 قطعة من الآليات.

وأجلت السلطات الروسية أكثر من 50 شخصا من المبنى المنكوب، وفتحت تحقيقا لتحديد ملابسات وأسباب الحادث.