اليوم السابع
Ads
السبت، 24 ديسمبر 2022 12:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 20 شخصا فى حريق داخل دار مسنين فى سيبيريا

السبت، 24 ديسمبر 2022 12:07 م
مصرع 20 شخصا فى حريق داخل دار مسنين فى سيبيريا حريق - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت وكالة أنباء تاس عن أجهزة الطوارئ قولها إن حريقاً شب الجمعة في دار غير مسجلة للمسنين فى مدينة كيميروفو السيبيرية مما أسفر عن وفاة 20 شخصاً.

 

ونقلت الوكالة عن مسؤولي السلامة من الحرائق قولهم إن الطابق الثاني بالكامل من مبنى يأوي 20 شخصاً احترق. وتمت السيطرة على الحريق.

 

وقال التقرير إن "رجال الإنقاذ يواصلون العمل في موقع الحريق في ظل انخفاض درجات الحرارة. وبحسب أحدث بيانات فقد لقي 20 شخصاً حتفهم ".

 

وقال المسؤولون إن كثيراً من دور المسنين تعمل دون تسجيل في جميع أنحاء روسيا.

 


حريق داخل دار مسنين

دار مسنين

سيبيريا

روسيا



الموضوعات المتعلقة

روسيا والصين.. خطة "السنوات السبع" لتأكيد التعاون عبر الغاز.. مشاورات لتدشين خط "قوة سيبيريا 2".. المشروع ينتهى 2030.. ويستهدف توجيه الإمدادات الروسية إلى آسيا وتخلى بكين عن 12.4 مليار متر مكعب من واشنطن

الخميس، 22 ديسمبر 2022 04:00 ص

بوتين يدشن حقل غاز ضخم فى سيبيريا.. ويؤكد: سيحقق حيوية تنموية فى شرق روسيا

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 03:00 م

محلل سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": موسكو تسعى لإنشاء خط أنابيب غاز "سيبيريا 2"

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:45 ص

روسيا تعلن عن كشف حقل غاز جديد فى سيبيريا

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 04:54 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة