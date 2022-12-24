مصرع 20 شخصا فى حريق داخل دار مسنين فى سيبيريا

وكالات

نقلت وكالة أنباء تاس عن أجهزة الطوارئ قولها إن حريقاً شب الجمعة في دار غير مسجلة للمسنين فى مدينة كيميروفو السيبيرية مما أسفر عن وفاة 20 شخصاً.

ونقلت الوكالة عن مسؤولي السلامة من الحرائق قولهم إن الطابق الثاني بالكامل من مبنى يأوي 20 شخصاً احترق. وتمت السيطرة على الحريق.

وقال التقرير إن "رجال الإنقاذ يواصلون العمل في موقع الحريق في ظل انخفاض درجات الحرارة. وبحسب أحدث بيانات فقد لقي 20 شخصاً حتفهم ".

وقال المسؤولون إن كثيراً من دور المسنين تعمل دون تسجيل في جميع أنحاء روسيا.