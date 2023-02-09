محافظ جنوب سيناء يشهد تمرين المنتخب الإيطالى للسباحة المفتوحة بشرم الشيخ

جنوب سيناء - ياسر عامر

شهد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، تدريب المنتخب الايطالى السباحة المفتوحة، فى ختام معسكره التدريبى المقام بمركز التنمية الرياضية بشرم الشيخ فى الفترة من 12 يناير إلى 12 فبراير.

أشار المحافظ أن خمس جنسيات تؤدى مرانها بحمام السباحة الأوليمبى بشرم الشيخ حيث يشارك المنتخب الايطالى، لاعبين من المانيا، وفرنسا، واليونان، واكوادور.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمركز التنمية الرياضية بشرم الشيخ، اليوم الخميس، والتقى " ستيفانو روباودو" المنسق العام لمنتخب المياه المفتوحة فى الاتحاد الإيطالى للسباحة، الذى قدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء ، لجهوده فى تطوير مدينة شرم الشيخ، ودعمه وزيارته للمنتخب، واهدى المحافظ فانلة المنتخب الإيطالى تعبيرا عن تقديره وامتنانه.

واكد " ستيفانو روباودو" أن اختيار شرم الشيخ جاء من بين عدة دول منافسة مشيدا بجودة المنشآت والجو المحيط، والخدمات المقدمة، مؤكدا أن جميع المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعى أكثر من 20 مليون يبدون إعجابهم الشديد بالصور التى يتم مشاركتها من داخل المدينة، مضيفا أنه ينوى إجراء التدريبات للفريق فى مثل هذا الموعد كل عام بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن هناك اربع دول أخرى تؤدى تدريبها مع المنتخب الإيطالى هى المانيا، وفرنسا، والإكوادور، واليونان.

من جانبه رحب المحافظ بالفريق على أرض شرم الشيخ، متمنياً زيادة عدد الفرق والدول التى تتدرب بشرم الشيخ، مثمنا دور وزارة الشباب والرياضة فى هذا المجال، أشار المحافظ إلى أن شرم الشيخ تتمتع بالطقس الدافئ خلال فترة الشتاء، والمياه الدافئة، بالاضافة للمزارات والمقاصد السياحية، والامكانات العالية، خاصة بعد التطوير خلال مؤتمر تغير المناخ.

وقدم المحافظ الدعوة للفريق لزيارة عدد من المقاصد السياحية بالمدينة منها متحف شرم الشيخ، وكاتدرائية السمائين، ومسجد الصحابة، والسوق القديم بشرم الشيخ.

حضر اللقاء اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء خالد متولى، مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، ومحمد فتحى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، واحمد كمال مدير مركز التنمية الرياضية بشرم الشيخ.