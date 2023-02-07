محافظ جنوب سيناء يتفقد مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ومبنى الرصد الأمنى

جنوب سيناء - ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعمال اللاند سكيب، وسارى العلم، والباركينج، وفرش الإدارات بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وذلك استعدادا لافتتاحه، وأكد المحافظ أن مبنى مجلس المدينة الجديد من المبانى الصديقة للبيئة، كما يعد من المبانى الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة، وتم الانتهاء من محطة إنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 100 كيلو وات اعلى المبنى.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة أيضا الأعمال النهائية الجارية لمركز الرصد الأمنى الموحد بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن المركز هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، وسيتم الانتهاء منه خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضح أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزى للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائرى بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزى واحد عن طريق شبكات مؤمنة جارى تنفيذها.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء أحمد الإسكندرانى، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ،، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشئون المحليات، وعدد من القيادات التنفيذية وكان فى استقبالهم بالموقع ممثلى الشركات المنفذة.



جانب من الجولة



جانب من الجولة