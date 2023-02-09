محافظ بورسعيد: نسعى لنكون إحدى أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط

بورسعيد - محمد عزام

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، إننا نسير بخطى ثابتة نحو التنمية الصناعية، لتصبح بورسعيد مدينة صناعية من الطراز الأول.

وأكد المحافظ، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الخطوات التى اتخذتها بورسعيد جاءت لتكون إحدى أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن المحافظة شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة بورسعيد، وتساهم فى دعم السوق المحلية وزيادة صادرات الدولة فى دول أوروبا والشرق الأوسط.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن المحافظة تشهد طفرة صناعية كبيرة، بفضل توجيهات القيادة السياسية، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتحويلها إلى محافظة صناعية، تزامناً مع الدعم غير المحدود.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة تعمل على تيسير كل الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة فى توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة فى كل القطاعات.