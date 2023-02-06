محافظ بورسعيد يستعرض تطبيق نظام "البابل شيت" أمام وفد "تعليم الشرقية"

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، وفد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وذلك فى إطار التعرف على التجربة الرائدة بتطوير العملية التعليمية.

فى بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بوفد مدير التربية والتعليم بالشرقية، مؤكدا عن سعادته بهذه الزيارة المثمرة ونقل تجربة محافظة بورسعيد لمحافظة الشرقية، خاصة فى ظل ما تشهده الدولة المصرية على أرض بورسعيد من نهضة تعليمية غير مسبوقة.

وأشار المحافظ، إلى أنه كان حريص منذ توليه منصب محافظ بورسعيد على متابعة العملية التعليمية والنهوض بها، لما تمثله من أهمية بالغة فى التأثير على المجتمع وإعداد أجيال قادرين على قيادة المستقبل.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل لمحافظة بورسعيد، لافتا إلى أن ما تشهده المنظومة التعليمية حالياً من تطور غير مسبوق يأتى نتيجة لتوجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واهتمامه بتطوير المنظومة التعليمية.

أكد محافظ بورسعيد، على أهمية دور المدرسة فى بناء الشخصية مع البيت، مشيرا أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك فى إحداث التنمية المنشودة بالدولة.

وأوضح، أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة فى مجال تطوير التعليم على كافة المستويات، وتم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسى للطلاب فى المدارس يسهم فى إثراء العملية التعليمية.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الهدف الرئيسى من مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية هى عودة الدور الرائد للمدرسة والمعلم فى التربية والتعليم، مشيراً إلى أن منذ البدء فى مواجهة هذه الظاهرة كان هناك العديد من التحديات، ولكن تم التغلب على الكثير منها حتى الآن.

وأضاف المحافظ، أننا أصبحنا نشهد التزام الطلاب فى المدارس والاعتماد على معلم الفصل، مشيرا إلى أنه كان هناك تغيير جذرى فى نمط العملية التعليمية ببوسعيد، وإعداد لائحة تعليمية جديدة تساهم فى ربط الطالب بالمدرسة، فضلا عن تقدير ودعم جهود القائمين على العملية التعليمية، ومتابعة مستوى انضباط الطلاب والمعلمين فى المؤسسات التعليمية، ورصد السلبيات المختلفة فى العملية التعليمية ومتابعة جودة المنهج التعليمى، وتأهيل الكوادر التعليمية، وإنشاء وتطوير العديد من المدارس فى المراحل التعليمية المختلفة مما ساهم فى إحداث تغيير جذرى فى المنظومة التعليمية ببورسعيد.

واستطرد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة اتخذت إجراءات صارمة فى هذا الملف لمنع انتشار مراكز الدروس الخصوصية، ومنع استغلال الطلاب وأولياء الأمور من قبل تجار العلم، فضلاً عن التوعية المستمرة للطلاب وأولياء الأمور بالابتعاد عن الدروس الخصوصية، والالتزام بالحضور فى المدرسة والاستجابة للجهود الحكومية فى مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، ودعم جهود تطوير العملية التعليمية.

ووجه محافظ بورسعيد، رسالة بضرورة الوعى بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة فى تطوير العملية التعليمية، ودعم جهود الدولة المصرية فى تطوير التعليم من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا.

وتطرق محافظ بورسعيد، خلال حديثه، عن تجربة المحافظة الرائدة فى تطبيق نظام البابل شيت، وذلك بما يحقق الاهداف المنشودة من تطوير التعليم، وهى سرعة استجابة وادراك الطلاب للمناهج التعليمية، وتطبيق الأساليب المتطورة خلال العام الدراسى، كما وجه محافظ بورسعيد الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد على جهودها المتواصلة والمثمرة فى فى قطاع التعليم بمحافظة بورسعيد.