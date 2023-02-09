محافظ أسوان يلتقى مستشار وزيرة البيئة لدعم منظومة المخلفات الصلبة

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالمهندس يحيى عبد الله مستشار وزيرة البيئة بحضور أسماء محمود مدير عام الإدارة العامة للبيئة لاستعراض الجهود المبذولة فى مجال إدارة المخلفات، وأهمية تكثيف البرامج التدريبية الهادفة لصقل مهارات العاملين فى هذا المجال الحيوى.

وأشار محافظ أسوان إلى الدور الحيوى الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وأيضاً وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد للارتقاء بآلية تطبيق أسلوب إيجابى للنظافة العامة، وتحقيق الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة بتوفير المعدات اللازمة لإنجاحها وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم فى إضفاء الشكل الجمالى والحضارى بكافة مدن ومراكز المحافظة.

فى سياق آخر، تم عقد دورة تدريبية لبناء قدرات العاملين فى مجال إدارة المخلفات بأسوان، وذلك ضمن البرنامج التدريبى الذى ينفذه جهاز تنظيم المخلفات بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

ومن جانبه، أشار أحمد حلفاوى مدير الإدارة العامة للمخلفات البلدية بأسوان إلى أن الدورة التدريبية تم تنفيذها على مدار يومين بحضور اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة، وأيضاً المهندس يحيى عبد الله مستشار وزيرة البيئة ، بجانب الدكتور طارق عيد ، والدكتور عبد الرحمن سليمان ممثلين عن الأكاديمية العربية.

وأضاف، أنه تم خلال فعاليات الدورة التدريبية تقديم المحتوى الفنى بالتدريب ، والذى شمل شرح آليات تنفيذ قانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن قانون تنظيم إدارة المخلفات ، والذى يشمل إنشاء وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات والتعريف بأدوارها ومسئولياتها وإعداد الخطة الإستراتيجية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة ، وعرض مراحل تشغيل المنظومة من بداية الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات ، بجانب عرض كيفية تشغيل مصانع تدوير المخلفات والإستفادة المثلى منها.

وأوضح أحمد حلفاوى، أنه تم كذلك عرض آلية عمل المدافن الصحية والسيطرة عليها ، وأيضاً التدريب الميدانى من خلال زيارة أحد منشآت منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، وهو المدفن الصحى الجديد بمركز إدفو ، مشيراً إلى أن المستهدف فى الدورة التدريبية هم العاملين بالإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بمراكز ومدن المحافظة ، وأيضاً العاملين بجهاز وإدارات شئون البيئة داخل مختلف المدن والمراكز أيضاً.