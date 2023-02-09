استمرار فعاليات الأسبوع التدريبى الثالث للصيادلة بمحافظة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تشهد محافظة أسوان ، استمرار فعاليات البرنامج التدريبي فى الإنعاش القلبى الرئوى والتعامل مع التفاعلات التحسسية والحقن الأمن، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان ومحافظة أسوان.

ويتضمن البرنامج التدريبى، مجموعة متخصصة من التدريبات العملية والمحاضرات النظرية حيث يحصل الصيدلى المتدرب بعد إجتياز الإختبارات على شهادة تجيز له الحقن العضلى وتحت الجلد ، وتم تدريب 157 صيدلياً من إجمالى جميع فئات الصيادلة المستهدفة بأسوان.

يأتى ذلك فى إطار الالتزام بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالإرتقاء بالصحة العامة ودعم آليات العمل لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بالشكل المطلوب.

أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة على إجراء عدد 9491 حالة فحص وتحليل قامت بها إدارة المعامل خلال الشهر الماضى ، مشيراً بأنه تم القيام بإجراء الفحص لعدد 942 سائق بمعمل القومسيون الطبي ، بجانب إجراء عدد 964 حالة تحاليل مخدرات وفيروسات كبدية بالمعمل الإقليمى ، بالإضافة إلى فحص عدد 676 عينة مياه وأغذية بكتريولوجياً وكيميائياً ، فضلاً عن القيام بإستخراج عدد 575 شهادة صحية لمتداولى الأغذية.