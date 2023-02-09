محافظ أسوان: اختبار 69 متقدما لوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه بنهاية جلسات مقابلات المرشحين لوظيفة نواب رؤساء المراكز والمدن تم إختبار 69 متقدما من إجمالى 72، وذلك بعد الإعلان عن المسابقة، فى حين لم يخضع للإختبار 3 متقدمين بسبب تغيبهم وإعتذارهم.

جاء ذلك فى ختام جلسات لجنة إختيار نواب رؤساء المراكز والمدن برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع المرشحين لتولى المهام الوظيفية خلال الفترة القادمة، بحضور اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام.

وقال المحافظ، فى بيان صحفى، أن التغييرات تستهدف إختيار قيادات ميدانية وقادرة على إقتحام المشاكل وسرعة التعامل معها لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن مهام هذه الوظيفة يقتضى عدم الجلوس فى المكاتب المكيفة، بل النزول إلى الشارع والتجاوب مع المطالب الجماهيرية الملحة للمواطن الأسوانى.

وأشار اللواء عطية، إلى أن جلسات المقابلات مع المرشحين يأتى فى إطار رؤية المحافظة لتجديد الدماء بقيادات وكوادر شابة قادرة على تحمل المسئوليات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.