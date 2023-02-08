بدء قبول تظلمات الشهادة الإعدادية فى أسوان ولمدة 15 يوماً

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، فتح باب التظلمات على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الأول الفصل الدراسي الأول، بدءً من اليوم 8 فبراير وتستمر حتى 22 فبراير الجارى، طبقاً للقرار الوزاري رقم ٣١٣ وتعديلاته بخصوص التظلمات.



وقال عبد الكريم لطفى، مدير عام مديرية التربية والتعليم بأسوان، في بيان صحفى، إنه على ولى الأمر التقدم بطلب لمدير المديرية طبقاً للنموذج المطبوع المرفق، ويتم تسليم الطلبات مرفق بها قسيمة التوريد للجنة النظام والمراقبة، ومقرها مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات "شرق محطة أسوان"، ويتم توريد الرسوم طرف سلطان حسن عبد الجواد مسئول الخزينة "المتواجد بذات المدرسة"، على أن يسدد ولى الأمر الرسوم المقررة وقدرها "عشرون جنيهاً" فقط لاغير للمادة الواحدة "ولأى عدد من المواد"، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً خلال الفترة المقررة.



واعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 78.11 %، وبلغت نسبة 88.2 % للصم وضعاف السمع، بينما بلغت 80 % للمكفوفين، وكذا 82.5 % للإعدادية المهنية.





وخلال اعتماد النتائج عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى على اللواء أشرف عطية تحليل شامل للنتائج للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له، والتى تتناسب مع مستواه الحقيقى فى التحصيل الدراسى، وأيضاً عدم وجود أى حالات غش جماعى، بالإضافة إلى أعداد المتفوقين ونسب النجاح فى الإدارات التعليمية، وعلى مستوى كل مادة دراسية.



وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بضرورة الاستعداد للفصل الدراسى الثانى من خلال قيام لجان متابعة من مديرية التربية والتعليم للمرور الميدانى على جميع المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال العملية التعليمية سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كافة أوجه القصور والسلبيات، بجانب متابعة وصول الكتب المدرسية، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية، فضلاً عن الانتهاء من آلية النقل من المدارس التى تشهد مشروعات للإحلال والتجديد والصيانة الشاملة تحقيقاً للاستقرار المطلوب للعملية التعليمية.



