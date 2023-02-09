وتوجه الرئيسان سويا في نفس الطائرة من قاعدة "فليزي-فيلاكوبلاي " الجوية في ختام زيارة زيلينكسي الأولى لفرنسا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يحضر زيلينسكي قمة الدول ال27 في بروكسل بصفته ضيف شرف ، وأن يطلب من حلفائه مد كييف بطائرات قتالية "في أقرب وقت ممكن" كما فعل الأربعاء في لندن وباريس.

وكان الرئيس الفرنسي قد استقبل مساء أمس نظيره الأوكراني عقب وصوله من لندن حيث عقدا مباحثات بحضور المستشار الألماني أولاف شولتز خلال عشاء عمل في الإليزيه ، مؤكدين في إعلان مشترك مجددا دعم فرنسا وأوروبا الثابت لأوكرانيا.

يذكر أن زيلينيسكي وصل إلى المملكة المتحدة، أمس الأربعاء، وألقى خطابا أمام البرلمان البريطاني، والتقى الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشي سوناك، وذلك في ثاني جولة له إلى الخارج منذ بداية العملية العسكرية الروسية في بلاده.

وتأتي هذه الجولة الأوروبية القصيرة مع اقتراب الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.