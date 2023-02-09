اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الفرنسى يمنح نظيره الأوكرانى "وسام جوقة الشرف" خلال زيارته لباريس

الخميس، 09 فبراير 2023 09:29 ص
الرئيس الفرنسى يمنح نظيره الأوكرانى "وسام جوقة الشرف" خلال زيارته لباريس ماكرون
باريس (أ ش أ)

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سلم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، وسام "جوقة الشرف" أعلى تكريم رسمى فى فرنسا.

ونشر ماكرون، عبر منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو له، وهو يقدم الجائزة إلى زيلينسكى.
وكتب الرئيس الفرنسي قائلا: "تحية لأوكرانيا وشعبها.. تحية لك عزيزي فولوديمير على شجاعتك والتزامك".

وكان الرئيس الأوكراني قد وصل مساء أمس الأربعاء، إلى "باريس" بعد زيارته للمملكة المتحدة.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر الرئاسة الفرنسية، وذلك فور وصوله باريس في أول زيارة له لفرنسا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 

وكان زيلينسكي قد وصل إلى مطار أورلي، عقب زيارته إلى لندن، وكان في استقباله وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو والسفير الأوكراني في باريس فاديم أوميلتشينكو، وسط اصطفاف الحرس الجمهوري.

وكان ماكرون قد استقبل، في وقت سابق في الإليزيه، المستشار الألماني أولاف شولتز. 

والتقط الزعماء الثلاثة صورة تذكارية وسط مراسم استقبال رسمية في قصر الرئاسة الفرنسي. 

 

 


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