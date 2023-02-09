الرئيس الفرنسى يمنح نظيره الأوكرانى "وسام جوقة الشرف" خلال زيارته لباريس

ونشر ماكرون، عبر منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو له، وهو يقدم الجائزة إلى زيلينسكى.

وكتب الرئيس الفرنسي قائلا: "تحية لأوكرانيا وشعبها.. تحية لك عزيزي فولوديمير على شجاعتك والتزامك".

وكان الرئيس الأوكراني قد وصل مساء أمس الأربعاء، إلى "باريس" بعد زيارته للمملكة المتحدة.